Calciomercato.it: “Juve torna su Milik, proposto uno scambio”

Secondo calciomercato.it la Juve cerca ancora Arkadiusz Milik e tenta il Napoli con il cartellino di Federico Beranardeschi.

In estate Milik si era promesso alla Juve ed ha fatto di tutto per andarci, poi l’affare non si è concluso. Secondo quanto riferito da calciomercato.it il club di Agnelli sta ritornando alla carica per il calciatore polacco che in maglia azzurra è stato escluso da tutte le competizioni ed anche i tentativi di riavvicinamento sembrano falliti. “I bianconeri vorrebbero provare ad imbastire uno scambio con il Napoli, ai quali hanno proposto il cartellino di Federico Bernardeschi. L’affare, ovviamente, sarebbe impostato in modo da generare un’importante plusvalenza per entrambe le parti, ma i partenopei nicchiano. Sulla fascia destra, infatti, stanno facendo bene sia Lozano che Politano, e al momento appare difficile inserire anche il bianconero, il cui ingaggio, tra l’altro, sarebbe tra i più alti della rosa (4 milioni netti)” scrive calciomercato.it.

Difficile comunque che Milik possa andare alla Juve con Bernardeschi al Napoli, dato che proprio il giocatore ex Fiorentina in estate ha rifiutato più volte di vestire la maglia dei partenopei, convinto di poter trovare spazio in bianconero. Ora sarebbe una sorta di ripiego ed inoltre il Napoli è coperto sugli esterni. Intanto per Milik resta in piedi anche l’ipotesi Roma.