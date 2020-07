Atalanta-Napoli: le ultime di formazione, Ospina tra i pali

Ultime notizie di formazione sulla gara tra Atalanta e Napoli che si giocherà giovedì 2 giugno, in porta torna Ospina al posto di Meret.

Gennaro Gattuso lo aveva detto chiaramente, da qui a fine stagione Alex Meret e David Ospina si alterneranno in porta, così come era accaduto anche durante l’era Ancelotti. Così anche nelle ultime di formazione per la gara Atalanta-Napoli c’è un cambio tra i pali con Ospina che prende il post di Meret rispetto alla gara giocata con la Spal. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport non cambierà la coppia centrale di difesa formata da Maksimovic e Koulibaly, mentre a destra torna Di Lorenzo con Mario Rui a sinistra. Il centrocampo rivoluzionato con la Spal, ritrova gli uomini titolari: Fabian Ruiz, Demme e Zielinski sono sicuri di un posto da titolare. In avanti anche capitan Insigne e Mertens hanno il posto assicurato, mentre a destra c’è il ballottaggio Callejon-Politano. Proprio questa posizione potrebbe essere fondamentale, dato che l’Atalanta di Gasperini attacca molto sfruttando gli esterni ed i cambi di fronte. Gattuso dovrà decidere se vorrà avere maggiore copertura e saggezza tattica con Callejon o puntare su Politano che avendo maggiori doti nel saltare l’uomo può provare a far restare bloccato l’esterno avversario.