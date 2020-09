Napoli-Roma asse di mercato caldissimo. Non solo lo scambio Milik-Under, tra le due società in ballo altre trattative.

La Roma e il Napoli stanno provando a chiudere alcune trattative che potrebbero risolvere per entrambi i club i numerosi problemi di abbondanza. Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso attendono speranzosi che la situazione si risolva quanto prima .

Un puzzle ad incastro che parte principalmente dalla volontà di Arkadiusz Milik di lasciare il Napoli e che si sta sviluppando però seguendo anche altre opzioni. L’edizione odierna del Corriere dello sport, ha riportato le ultime sull’asse Roma -Napoli e le trattative in ballo.

ASSE NAPOLI-ROMA: NON SOLO MILIK

“Arek Milik, è stato individuato dalla Roma come ideale sostituto di Edin Dzeko, pronto a lasciare la capitale in direzione Juve o Inter (anche se entrambe al momento stanno virando su altri obiettivi). Per acquistarlo, date le ristrettezze economiche, la Roma ha proposto in un primo momento il cartellino di Cengiz Under abbinato a quello del giovane Alessio Riccardi destinato però al Pescara in prestito“.

MAKSIMOVIC E MERET

Il Correre dello Sport aggiunge: “Il Napoli e la Roma, stanno definendo lo scambio Milik-Under. I due club hanno iniziato a parlare anche di altri due giocatori: Alex Meret e Nemanja Maksimovic. Il primo risolverebbe in un colpo solo sia il problema di abbondanza in porta del Napoli che quello di mancanza di certezze della Roma.

De Laurentiis non vuole perderne il controllo del cartellino del portiere friulano. Il secondo invece è uno dei possibili partenti nel reparto arretrato, in particolare se non si troverà l’accordo con il Manchester City per Kalidou Koulibaly. Trattative, possibilità e anche conti da far quadrare. L’asse di mercato Roma-Napoli è caldissimo“.