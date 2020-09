Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita di Kalidou Koulibaly dal campo durante l’amichevole Napoli-Teramo finita 4-0.

Una sbavatura nel primo tempo, come se la testa fosse altrove, un errore non da Kalidou Koulibaly. Poi alcune chiusure molto buone. La partita del difensore senegalese nell’amichevole col Teramo non è stata particolarmente impegnativa, anche perché si giocava contro una formazione di due categorie inferiori rispetto al Napoli. Gennaro Gattuso con 13 nazionali fuori causa, ha puntato ancora sul senegalese nonostante la trattativa in corso con il Manchester City, di cui ha parlato proprio oggi anche Aurelio De Laurentiis.

Il tecnico azzurro a pochissimi minuti dalla fine ha voluto come regalare un applauso a Kalidou Koulibaly togliendolo dal campo. Il difensore è stato salutato con un lungo applauso da parte del pubblico presente al Patini di Castel di Sangro, con i tifosi che gli hanno intonato anche un coro: “Kalidou, Kalidou”. Il senegalese ha abbassato lo sguardo, forse emozionato, ma comunque contento per quello che aveva fatto in campo ricevendo poi il cinque da parte dei compagni e del tecnico. Il Napoli il giorno 11 settembre giocherà un’altra amichevole, ma non è ancora chiaro se per quella data Gattuso potrà ancora contare su Koulibaly.