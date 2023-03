Appello ultras: “Nessuno fa nulla, i bar danneggiati prima di Napoli-Francoforte, li aiutiamo noi” – FOTO

Appello degli ultras del Napoli: “Compriamo una bevanda nei bar che hanno subito danni” dopo la sfida col Francoforte.

Le immagini della guerriglia urbana andata in scena prima di Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League, è ancora negli occhi di tutti. Una devastazione che ha arrecato grande danno alla città, in termini di immagine, ma anche ad alcune attività nel centro di Napoli, devastate dalla furia degli ultras teutonici.

Aiutiamo Napoli, l’appello degli ultras

Oggi arriva un appello condiviso da vari gruppi ultras che sta facendo in poco tempo il giro del web, aiutato dal passaparola. Ecco il testo completo dell’appello degli ultras del Napoli: “Ci troviamo ancora una volta soli a difendere ed aiutare concretamente la nostra città. Al di là dello squallido teatrino andato in onda dopo Napoli-Francoforte in prefettura e sui giornali, con la partecipazione di un presidente con deliri di onnipotenza e questore, prefetto e sindaco che, in evidente stato di imbarazzo, non hanno fatto altro che accusare altri dei loro errori, resta un dato: nessuno di loro si è impegnato nel supportare i commercianti di Piazza del Gesù, danneggiati proprio dalla loro inefficienza. Ci pensiamo ancora una volta noi ultras perché quando diciamo ‘Napoli siamo noi’ non è uno slogan vuoto!

Pertanto invitiamo tutti i tifosi del Napoli e di Napoli venerdì 24 marzo dalle ore 20.00 a comprare una bibita presso quei bar a cui è stato arrecato danno, ci troverete là, nel cuore della nostra città, a fare qualcosa di concreto. Le chiacchiere, i giudizi e le volgarità le lasciamo agli altri“.