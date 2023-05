Anna Trieste arrabbiata: “Festa Scudetto? Figura di me**a senza il bus scoperto”

Anna Trieste urla la propria rabbia per un aspetto sulla Festa Scudetto del Napoli: figura di me**a senza il bus scoperto

L’assenza del bus scoperto alimenta la polemica di tante persone. Molti sono arrabbiati per la decisione di evitare uno dei momenti tanto attesi dai tifosi. Al momento nessuno si prende la responsabilità di dire di chi è la decisione, si parla sempre e solo di motivi di ordine pubblico che però andrebbero spiegati per bene. Ciò che fa strano è il fatto che dappertutto si festeggia con il pullman scoperto e solo a Napoli verrà negato.

La rabbia di Anna Trieste per la decisione di evitare il bus scoperto alla Festa Scudetto

Si aggiunge poi al coro degli arrabbiati a tale decisione la giornalista Anna Trieste che, sui propri profili social, scrive un post allegando la fotografia della Festa per la Coppa Italia del 2012 con il pullman scoperto: “Undici anni fa. Finale di Coppa Italia. A Roma, con la Juve. Erano le quattro di notte e stavamo tutti alla stazione Garibaldi a aspettare i ragazzi. Dicono che Napoli è cambiata, che è più pericolosa, che ci stanno i turisti, che per loro sarebbe un problema, che i motorini senza casco ci fanno fare le figure di mmerd. Be’. Secondo me se il Napoli vince uno scudetto dopo 33 anni e si festeggia senza bus scoperto la figura di mmerd la fate voi“.