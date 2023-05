Fedele: “ADL e Spalletti hanno offeso i napoletani per 15 giorni”

Enrico Fedele rivela che ADL e Luciano Spalletti hanno offeso i napoletani per 15 giorni con una pantomima

Enrico Fedele si sofferma sul futuro di Luciano Spalletti ai microfoni di TMW Radio. L’esperto di mercato ed ex agente dei fratelli Cannavaro ha espresso il suo parere: “Spalletti ha confermato ADL e ha detto addio al Napoli per prendersi una pausa? Non è vero. C’era una grandissima diversità di vedute tra Spalletti e ADL. Hanno fatto una pantomima per 15 giorni offendendo i tifosi del Napoli e la loro passione. Da quanto mi risulta, Spalletti ha scritto tutti i dissidi avuti con il presidente“. Ha evidenziato l’ex dirigente del Parma.

Fedele ha poi proseguito: “Spalletti comunque va via da vincitore e fa bene a non continuare. ADL da Fazio ha detto che Spalletti voleva un anno sabbatico, che è un generoso e lo accontenta. Ma perché hai mandato la PEC quando c’era ancora tempo. Per imprigionarlo? Allora è una mancanza di riguardo. Lasciamo le parole a chi se le deve bere. Il Napoli ha gestito male la cosa”. Ha concluso l’esperto dirigente sportivo attualmente opinionista nelle varie trasmissioni radiofoniche e televisive campane.