Non è Festa Scudetto senza pullman scoperto: i tifosi lo chiedono a gran voce

Tanti tifosi chiedono alla società ed alle autorità competenti che venga dato l’ok per il pullman scoperto per la Festa Scudetto del Napoli

Come ogni Scudetto che si rispetti, il pullman scoperto è una delle maggiori attrazioni della festa. Dappertutto avviene ed invece a Napoli l’idea pare sia stata accantonata totalmente, così come si evince dalle dichiarazioni delle maggiori cariche. A tal punto che Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, dichiara: “Non capisco perché non dovrebbe essere fatto. Me lo devono spiegare. Siamo scimmie che saltiamo sul bus? Capiremo nei prossimi giorni il perché, qualcuno dovrà spiegarmelo“.

A quanto pare i motivi sarebbero di sicurezza e di ordine pubblico ma in molti si chiedono che male c’è a festeggiare tutti insieme ed ad onorare nel modo migliore i calciatori, cioè i veri artefici della conquista del Tricolore. Probabilmente le immagini della festa a Capodichino, al ritorno dalla trasferta vittoriosa di Torino, preoccupano le autorità competenti. Una dose di eccessiva festa che non convince chi deve garantire il servizio d’ordine.

I tifosi invocano a gran voce il pullman scoperto per la Festa Scudetto del Napoli

Pensieri che vanno a contrastare, invece, con la volontà della maggior parte dei tifosi che richiede a gran voce il pullman scoperto in giro per la città di Napoli. Basta solo immaginare il pullman scoperto sul Lungomare Mergellina, via Caracciolo, Piazza Plebiscito fino a Piazza Dante: sensazioni che rimarrebbero indelebili nel cuore di tutti. Alla festa del 4 giugno mancano ancora 9 giorni, chissà che la volontà popolare non faccia cambiare idea a chi deve prendere le decisioni.