Adani svela un retroscena sull’addio di Spalletti al Napoli: “A De Laurentiis sono girate le palle…”

aniele Adani rivela dettagli inediti sull’uscita di Luciano Spalletti dal Napoli durante un’intervista su Bobo TV, esponendo le dinamiche con il presidente Aurelio De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nell’ultima puntata di Bobo TV, Daniele Adani, ex calciatore e commentatore, ha offerto la sua visione sull’addio piuttosto sorprendente di Luciano Spalletti dal Napoli. Secondo Adani, ci sono stati attriti tra il tecnico toscano e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis.

Un addio clamoroso tra Spalletti e De Laurentiis

Antonio Cassano, l’ospite principale della trasmissione, ha introdotto l’argomento con parole di fuoco. “Che roba oscena che ha fatto De Laurentiis,” ha esclamato, sottolineando il suo disprezzo per le circostanze dell’addio. “Invece di dire grazie a Spalletti per il suo lavoro straordinario, gli offre un contratto di cinque anni con la possibilità di decidere il suo futuro. Invece, lo mette in una posizione che potrebbe lasciarlo fuori gioco per un anno.”

Cassano ha continuato, prevedendo un futuro difficile per il club azzurro. “Poteva creare un impero per i prossimi 3-4 anni, ma invece ha fatto disastri su disastri. Cosa farà adesso? Andrà a cercare un altro allenatore di livello top, provocando un altro disastro? Spero di no, per i tifosi.”

L’analisi di Adani sulla vicenda

Daniele Adani è poi intervenuto con una visione interessante sull’intera vicenda. Secondo lui, non c’è stato un rifiuto di riconoscere il lavoro di Spalletti da parte di De Laurentiis, ma piuttosto un problema di orgoglio.

“De Laurentiis non ha negato il merito di Spalletti per quello che ha fatto a Napoli,” ha detto. “Ma non poteva sopportare il fatto che tutti si complimentassero con Spalletti e non con lui.”

Adani suggerisce che questa invidia potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nell’addio di Spalletti. Un punto di vista che, se confermato, svelerebbe ulteriori tensioni all’interno della società partenopea, mettendo in luce le dinamiche complesse che possono esistere tra allenatore e presidente.

“De Laurentiis non ha tolto a Spalletti il riconoscimento per quello che ha fatto a Napoli, ma ci tiene a dire quando parla che il merito di tutto è suo. Lui non toglie nulla al lavoro di Spalletti, anzi l’hanno visto in tutta il mondo. A De Laurentiis sono girati i co***ni che tutti si sono complimentati con Spalletti ma non con lui”. Ha concluso Adani.