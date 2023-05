Cassano: “De Laurentiis ha rotto il giocattolo Napoli in 15 giorni”

Antonio Cassano se la prende con Aurelio De Laurentiis infatti ha dichiarato che ha rotto il giocattolo del Napoli in 15 giorni

Antonio Cassano esprime la sua opinione sulla vicenda tra il Napoli e Luciano Spalletti. Nell’ultima puntata della Bobo TV, l’ex calciatore barese attacca Aurelio De Laurentiis: “In 15 giorni ha rotto il giocattolo, un incantesimo clamoroso dove la squadra ha vinto un campionato unico nella storia italiana, I ragazzi si sono fatti un c**o come una capanna. Non si parla più adesso di loro ma del presidente che sta già sondando 1000 altri allenatori, il suo ego lo porta a quello. Però significa che tu l’anno prossimo devi prendere Guardiola e vince campionato e coppe”.

“Perché altrimenti altrimenti, caro De Laurentiis, il calcio si dimentica molto facilmente. Mentre i tifosi del Napoli non dimenticheranno di Spalletti e dei calciatori che hanno riportato lo scudetto dopo 33 anni. Occhio che poi come il boomerang, lo butti e ti ritorna contro, caro de Laurentiis te lo dice uno che nel calcio ha vissuto” ha sottolineato l’ex Real Madrid e Roma.

“Poi devi vincere ancora con un altro allenatore, con un altro ambiente perché poi vedremo che fine faranno i calciatori come Kim, Osimhen e Kvaratskhelia. Vi ricordo che Spalletti li ha fatti rendere a 1000″ ha concluso Cassano.