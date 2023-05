Stupendo Spalletti: tatuaggio dello Scudetto Napoli sulla pelle – LE FOTO

Luciano Spalletti, sceglie un tatuaggio unico per celebrare lo scudetto del Napoli. L’omaggio include, il tricolore, e i nomi dei suoi tre figli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti ha svelato con orgoglio il tatuaggio che si è fatto. L’allenatore di Certaldo si è tatuato lo Scudetto con il 3 al centro ed il logo del Napoli. Molto bella l’opera di Valentino Russo che spesso ha compiuto i tatuaggi con i calciatori. Le foto stanno spopolando sul web, di fatti tante persone stanno condividendo il tattoo dell’allenatore che non dimenticherà mai la vittoria del Terzo Scudetto del Napoli.

Il Napoli e lo Scudetto sulla pelle di Spalletti per sempre

Valentino Russo è l’autore del tatuaggio e nei giorni scorsi ne ha già fatto uno a Giovanni Di Lorenzo. Sui social tanti commenti, su tutti da rimarcare le parole di Valerio Petrosino, che pubblica le foto di Luciano Spalletti, corredate da un post sui propri social:

“In fondo ogni sua scelta dovrà solo essere accolta a cuore aperto dai napoletani…un giovanotto di 64 anni che ci ha fatto diventare tutti bambini: piangere, cantare, urlare e saltare. Sulla sua pelle, come quella di ogni napoletano…adesso è cucito il sogno che tutti noi avevamo nel cassetto. LUCIANO UNO DI NOI!”

Un trionfo inciso per sempre sulla pelle: è questa la scelta di Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, per celebrare la storica vittoria dello scudetto. Un atto emblematico che rappresenta il suo profondo legame con la squadra, la città e i suoi figli.

Il tatuaggio di Spalletti è più di un semplice inchiostro sulla pelle: è una dichiarazione d’amore per il calcio, per Napoli, per i figli. È lo specchio della personalità di Spalletti, di un uomo che sa unire il lavoro alla passione, che ama profondamente il suo ruolo e che non ha paura di mostrarlo. Lo scudetto, per Spalletti, è veramente per sempre.