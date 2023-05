Meno benzina sul fuoco: annullata la conferenza di Spalletti per Bologna-Napoli

Annullata la conferenza stampa di Spalletti per Bologna-Napoli: i motivi sono chiari sulla decisione della società azzurra

La consueta conferenza stampa pre-partita non ci sarà alla vigilia di Bologna-Napoli. Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha annunciato che la società azzurra ha deciso di non indire il classico momento in cui i giornalisti fanno le domande all’allenatore Luciano Spalletti. A sorpresa la società ha reso noto che il trainer di Certaldo non svolgerà l’appuntamento, sempre confermato fino ad ora.

Salta la conferenza stampa pre-partita di Bologna-Napoli

Presumibilmente il motivo è da addebitare al fatto che la società vuole evitare domande all’allenatore che, in questo momento, è sempre più lontano dal Napoli, con Luis Enrique l’obiettivo numero uno di Aurelio De Laurentiis. Dunque la scelta dell’annullamento della conferenza stampa è dovuto al fatto che il Napoli intende evitare di buttare maggiore benzina sul fuoco in un momento molto delicato. A distanza, sia Aurelio De Laurentiis che Luciano Spalletti si stanno pungolando sulla fine del rapporto: episodi che stanno sporcando la bellissima vittoria del Napoli che ha dominato il campionato di Serie A ed ha riportato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni.