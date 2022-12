Adama Traorè: il Napoli sfida la Premier League

C’è anche il Napoli su Adama Traorè, il giocatore di proprietà del Wolverhampton vuole cambiare squadra.

Il club azzurro sta seguendo diversi profili sul calciomercato, uno di questi è Adama Traoré giocatore di proprietà del Wolverhamtopton che ha il contratto in scadenza nel 2024 ma che ha già fatto sapere di voler trovare un nuovo club. A muovere le fila del discorso è Jorge Mendes, uno dei procuratori più potenti sul palcoscenico europeo, che però nell’ultimo periodo ha trovato non pochi problemi per piazzare Cristiano Ronaldo, giocatore offerto più volte anche al Napoli.

Secondo quanto quanto riferisce la redazione di 90 min sul giocatore c’è anche il Leeds, ma il Napoli si sta interessando ad Adama Traoré. Il problema resta l’ingaggio di Traorè che guadagna 4 milioni di euro a stagione e quindi da questo punto di vista è fuori dai parametri del club di Aurelio De Laurentiis.