Calcio e Finanza: Napoli indebitato col fisco, ecco la classifica

Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei club di Serie A più indebitati col fisco al primo posto c’è l’Inter, presente anche il Napoli.

C’è chi parla di tentativo di buttarla in caciara, facendo uscire degli articoli che vogliono mettere in luce anche aspetti negativi di altre società e non solo quelli della Juve. Ecco perché nell’articolo di Calcio e Finanza, c’è chi legge questa volontà. Il pezzo non cita assolutamente il caso giudiziario della Juventus, ma si sofferma sui debiti del fisco delle società di Serie A, una questione totalmente diversa rispetto a quella su cui sta indagando la procura di Torino. Un’inchiesta che può coinvolgere anche altre società di Serie A, ma che al momento vede indagati i dirigenti bianconeri.

Ecco quanto scrive il portale specializzato nei rapporti tra economia e sport: “Intorno a quota 30 milioni la Juventus, più in basso il Napoli con circa 25, sotto i 15 la Fiorentina, mentre il Milan è la più virtuosa fra le big, con soli 10 milioni. Tutti si sono avvalsi della sospensione concessa l’anno scorso con la manovra, fatta eccezione per la Cremonese. In totale, si tratta di circa 380 milioni per i club di Serie A, di 100 milioni in Serie B e 30 milioni in Serie C. Questa la classifica dei club del massimo campionato: