Ziliani Scuote la Serie A: “La Juve trucca ancra i bilanci e la FIGC Muta”

Nuove rivelazioni da Paolo Ziliani sulle irregolarità nei bilanci della Juventus, nonostante le denunce di Consob e Deloitte. La FJGC rimane in silenzio.

In un panorama calcistico sempre più scrutato dalle lenti della legalità finanziaria, emergono nuove accuse verso la Juventus. Paolo Ziliani, con la sua consueta verve critica, punta il dito contro le inerzie della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) di fronte alle recenti rivelazioni di Consob e Deloitte. Questi due enti di controllo hanno sollevato dubbi sulla correttezza dei bilanci della Vecchia Signora, ma la FIGC sembra non reagire.

Le indagini di Consob e le verifiche di Deloitte hanno messo in luce discrepanze nei bilanci al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 2022 della società bianconera. Nonostante il cambio di management, le irregolarità persistono, tanto che Consob ha avviato un procedimento ufficiale. La Juventus si difende, affermando di operare nel rispetto delle normative vigenti, ma le autorità di controllo evidenziano violazioni dei principi contabili internazionali.

Ziliani, nel suo intervento, interpella direttamente il presidente della FIGC, Gravina, chiedendo spiegazioni sull’assenza di azioni concrete da parte della Procura Federale. La questione sollevata è grave: può la Juventus autodichiararsi in regola contraddicendo le autorità di controllo? E perché la FIGC non interviene con la stessa veemenza mostrata in altre circostanze?

Questo scenario non solo solleva interrogativi sulla gestione finanziaria del club, ma anche sulla trasparenza e l’efficacia dei meccanismi di controllo nel calcio italiano. La situazione richiede chiarezza e, soprattutto, azioni che ristabiliscano fiducia tra i tifosi e gli stakeholder del mondo del calcio.

