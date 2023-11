Barba: “Devo dire che nel Napoli c’è un fenomeno. Ci ho giocato insieme ad Empoli”

Il difensore del Como, Federico Barba, si è soffermato sul derby campano tra Salernitana e Napoli e su Zielinski.

Il difensore del Como, Federico Barba, è intervenuto in un’intervista esclusiva a Kiss Kiss Napoli per parlare della prossima partita tra Salernitana e Napoli che si disputerà domani all’Arechi. Durante l’intervista, Barba ha elogiato l’allenatore dei granata, Filippo Inzaghi, sottolineando la sua capacità di motivare il gruppo e di variare tatticamente durante le partite.

“Inzaghi è uno che motiva tanto e riesce ad entrare dentro il gruppo, penso che nelle prossime settimane riuscirà a trasmettere la sua idea di calcio alla squadra e sono sicuro che riuscirà a perseguire il suo obiettivo. Tatticamente Pippo è uno che può variare tanto anche nella stessa partita, tra difesa e tre e difesa a quattro riesce a variare anche a seconda se difende oppure se attacca”.

Barba ha poi parlato della pressione che gravita sulla Salernitana in vista della sfida contro il Napoli, sottolineando che nonostante la forza degli azzurri, le partite post-cambio allenatore possono essere insidiose. Ha sottolineato anche l’impatto che un cambio di allenatore può avere sull’ambiente di una squadra, dando ai giocatori un’opportunità per dimostrare il proprio valore nel nuovo progetto.

“Lui ha una visione tattica molto personale. La pressione in questo caso, però, è tutta sulla Salernitana nella sfida col Napoli. Gli azzurri devono fare risultato e sono più forti, ma occhio alle difficoltà di queste partite. Il cambio allenatore l’ho sempre vissuta come una sconfitta come giocatore, perché le colpe non sono solo dei tecnici ma anche di noi calciatori e quindi bisogna cominciare a dare qualcosa in più. Però l’avvicendamento in panchina scuote davvero tanto l’ambiente di una squadra e tanti calciatori che credevano di essere fuori dal progetto possono tornare in gara per dire la loro”.

Infine, Barba ha voluto dedicare delle parole speciali a un giocatore del Napoli: “Devo dire che nel Napoli c’è un fenomeno, Piotr Zielinski. Ci ho giocato insieme ad Empoli, è straordinario. Un grandissimo”. Questo elogio sottolinea l’ammirazione di Barba per le qualità del centrocampista polacco, evidenziando l’importanza di Zielinski per la squadra partenopea.