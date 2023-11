Montervino: “Salernitana-Napoli, derby che non esiste”

L’ex Montervino alla vigilia di Salernitana-Napoli: “Rivalità ridicola che non ha senso. Garcia si gioca di più, Inzaghi è appena arrivato”.

Notizie calcio Napoli – Alla vigilia del derby campano Salernitana-Napoli, l’ex capitano di entrambe le squadre Francesco Montervino ha rilasciato un’intervista a Il Mattino dove ha espresso il suo punto di vista sulla sfida.

Secondo Montervino si tratta di una “rivalità ridicola che non ha senso”. Il divieto per i tifosi del Napoli di seguire la propria squadra è per lui “una sconfitta, il derby dovrebbe unire non dividere”. Montervino auspica che “anziché restrizioni e divieti, la partita dovrebbe rendere la Campania una regione di calcio ancora più importante”.

Sul match, l’ex centrocampista prevede che “il Napoli farà la partita, ma occhio alla Salernitana di Inzaghi che ho visto in ripresa”. Per Montervino i granata “hanno poco da perdere e questo è un vantaggio”.

Poi una battuta sui due allenatori: “Garcia rischia di più, è lui che si gioca tanto. Inzaghi è appena arrivato e gioca senza pressioni contro i campioni d’Italia”. Infine, due nomi che potrebbero essere decisivi secondo Montervino: “Mi aspetto molto da Raspadori, in granata attenzione a Dia”.

Insomma, le parole di Montervino sottolineano come si tratti di una rivalità inesistente tra due realtà che dovrebbero essere unite dalla passione per il calcio. L’auspicio è che sia una festa per il derby campano.

