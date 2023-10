Zielinski-Napoli, legame ancora più saldo: Piotr è diventato cittadino italiano

Il centrocampista azzurro, Piotr Zielinski, ha ottenuto la cittadinanza italiana. La cerimonia presso la Prefettura di Napoli.

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, è ufficialmente diventato cittadino italiano in una cerimonia emozionante tenutasi oggi presso la Prefettura di Napoli. Dopo più di 10 anni di residenza in Italia e il soddisfacimento di tutti i requisiti necessari, compresa la conoscenza della lingua italiana, Zielinski ha ricevuto la cittadinanza durante una cerimonia presieduta dal Prefetto Claudio Palomba dov’è stato presente anche l’avvocato Nicola Leone, che ha assistito il giocatore azzurro.

Questo riconoscimento arriva in un momento particolarmente positivo per Zielinski, che ha deciso di rimanere con il Napoli nella stagione attuale dopo aver ricevuto diverte offerte economiche, tra l’altro molto ‘allettanti’ dall’Arabia Saudita. La sua decisione è stata premiata, con Zielinski che mostra sempre più personalità in campo, come dimostra il penalty freddamente trasformato contro il Real Madrid.

L’acquisizione della cittadinanza italiana segna un ulteriore capitolo nella storia del talentuoso centrocampista polacco.