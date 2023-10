Maradona gladiatore, spunta un nuovo murales da brividi alla Sanità – FOTO

Diego Armando Maradona come un gladiatore: è questo il nuovo murales realizzato a Napoli, nella piazza Sanità.

La città di Napoli continua a rendere omaggio al leggendario Diego Armando Maradona con un nuovo murales affascinante nella vivace piazza Sanità. L’opera d’arte, promossa dalla Curva A e realizzata in soli due giorni da un giovane argentino appassionato, raffigura ‘El Pibe de Oro’ nel ruolo di un gladiatore, incarnando la sua immortale eredità per la città e i suoi abitanti.

Maradona, il campione che ha segnato la storia del Napoli, rimane un’icona eterna per gli appassionati della squadra azzurra e per la città stessa. I turisti che visitano il capoluogo campano sono accolti da varie immagini raffiguranti la stella argentina, testimonianza tangibile del suo impatto indelebile. La sua influenza non si è limitata al campo da gioco, ma si è estesa anche al contesto politico, come dimostrato dalla sua storica dichiarazione: “Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires”. Queste parole sono ancora vive nei cuori dei sostenitori della maglia azzurra, che le ricordano con gratitudine.

L’inaugurazione del nuovo murales in piazza Sanità è stata accolta con entusiasmo dai tifosi del Napoli. L’opera d’arte, creata da un talentuoso giovane argentino, è diventata una testimonianza tangibile dell’affetto e del rispetto che la città nutre per Maradona. Di seguito la foto del nuovo murales: