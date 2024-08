Zazzaroni: “Napoli, arrivano tre top player. Conte è tornato quello vero”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport : “Lukaku, Gilmour e McTominay di altissimo livello. Conte valore aggiunto, Osimhen in un cul-de-sac”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, loda il Napoli di Antonio Conte e anticipa un mercato di alto livello per gli azzurri.

Intervistato da Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Zazzaroni commenta la vittoria sul Bologna:

“Contro il Bologna ho visto un altro spirito, tutto il secondo tempo mi è molto piaciuto il Napoli di Conte. Il nuovo tecnico per il tipo di didattica e mentalità è il valore aggiunto del Napoli, mi sa che è tornato il vero Conte. Riesce a trasferire alla squadra il giusto spirito, poi c’è il mercato. I nomi che stanno arrivando sono di altissimo livello.”

Sul mercato in entrata, Zazzaroni è entusiasta:

“Lukaku, Gilmour e McTominay sono elementi di enorme valore, il livello che pretende Conte è di assoluta eccellenza.”

Sulla situazione Osimhen, invece, il giornalista è più cauto:

“Il problema di Osimhen è che il mercato in Arabia si è bloccato ed il cartellino ha un prezzo molto alto. Anche 80-90 milioni sono improponibili in questo periodo. Siamo dentro in un cul-de-sac, non so se il Psg sarà disposto a spendere queste cifre.”

Con Conte rigenerato e un mercato di alto profilo, il Napoli si prepara a una stagione da protagonista. Resta da sciogliere solo il nodo Osimhen.