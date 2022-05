Vigliotti: “Dopo aver ascoltato De Laurentiis sono preoccupato per il Napoli”

Sul futuro di Koulibaly e Mertens, De Laurentiis ha detto: “Koulibaly e Mertens sono due calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, lo possa considerare un privilegio. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più. Si fa molto spesso del sentimento più che della ragione. Non puoi gestirlo come vorresti, perché ci sono vari interessi che non sono gestibili per la società. A meno che ci si voglia dissanguare. Poi ci sono giocatori particolari. Ma ci vuole il coraggio di rischiare. Io di 400 film ne ho sbagliati tre”.