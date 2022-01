Vieri consiglia alla Juve: “Prendi Mertens. De Laurentiis è scarso e non capisce niente”

Bobo Vieri durante a Bobo tv consiglia al Milan e alla Juventus l’acquisto di Dries Mertens, il fantasista è in scadenza con il Napoli.

Dries Mertens giura amore eterno a Napoli, il fantasista belga in scadenza di contratto vorrebbe restare in maglia azzurra ma il patron De Laurentiis sembra non voler sentire ragioni. Il presidente vuole risanare il rosso di bilancio riducendo drasticamente il monte ingaggi.

Bobo Vieri alla BoboTv ha parlato di Mertens e non ha risparmiato critiche al patron De Laurentiis

“De Laurentiis non capisce niente, è scarso. Fossi nella Juve o nel Milan prenderei subito Ciro Mertens. Ha 34 anni? Gli fai 2 anni di contratto, ti fa 20 gol a stagione e se le gioca tutte“