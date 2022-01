Napoli-Salernitana: le formazioni ufficiali, Mertens guida l’attacco

Napoli-Salernitana: le formazioni ufficiali della sfida di Serie A. Spalletti punta ancora su Lozano, Elmas e Mertens in attacco. Tanti rientri per la squadra di Spalletti che tiene ancora Osimhen in panchina, ma è pronto a far rientrare il nigeriano nella ripresa. Colantuono deve fare almeno otto giocatori e si presenta con una formazione rimaneggiata. La sfida Napoli-Salernitana però si gioca regolarmente alle 15.00 del 23 gennaio 2022, così come da calendario visto il nuov protocollo di Serie A.

Napoli-Salernitana: le scelte di Spalletti e Colantuono

Colantuono ha detto che tanti giocheranno per onor di firma, mentre Walter Sabatini ha chiesto a Spalletti di non fare più di due gol. Nonostante tutto i granata cercheranno di fare l’impresa allo stadio Maradona, dove a dicembre sono già passate Atalanta, Empoli e Spezia. Tra gli assenti importanti tra i granata spicca Ribery.

Salernitana – formazione ufficiale: (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Kechrida; Bonazzoli, Vergani. Allenatore: Colantuono.

Luciano Spalletti conferma la formazione che ha vinto l’ultima gara di campionato con il Bologna. Ma il tecnico ha in panchina giocatori del calibro di Politano, Insigne, Osimhen e Ghoulam. Il tecnico decide di schierare ancora Meret tra i pali, nonostante il recupero di Ospina. Così come a centrocampo è confermata la coppia Demme-Fabian Ruiz. In attacco spazio a Lozano, Zielinski, Elmas e Mertens. Il Napoli per la sfida con la Salernitana scendere in campo con la nuova maglia firmata EA7.

Napoli – formazione ufficiale: (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens. Allenatore: Spalletti.

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Napoli e Salernitana è un’esclusiva DAZN: occorrerà scaricare l’app di DAZN su smart tv compatibili o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5. In alternativa, il TIMVISION Box. La sfida Napoli-Salernitana anche in streaming.