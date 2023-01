Varriale: “La capolista è tornata. Osimhen devastante”

Enrico Varriale commenta Sampdoria-Napoli, gli azzurri consolidano il primo posto con i gol di Osimhen ed Elmas.

Al termine di Sampdoria-Napoli è arrivato il commento di Enrico Varriale, giornalista Rai che sui social ha scritto: “La capolista è tornata. Quattordicesimo successo per il Napoli che supera con maturità la Sampdoria. Partita non facile sul piano psicologico sia per l’atmosfera di Marassi nel ricordo di Vialli e Mihajlovic sia per il rigore fallito da Politano. Devastante Osimhen, sempre più leader“.

Anche Spalletti ha definito leader Osimhen al termine del match di Marassi. Il giocatore nigeriano ha già segnato 10 gol in Serie A e sta trascinando gli azzurri. Il gol di Osimhen è stato fondamentale perché ha sbloccato una partita che poteva essere molto ostica, anche dal punto di vista psicologico. Il Napoli doveva reagire dopo la sconfitta con l’Inter ed il rigore sbagliato da Politano sicuramente non aiutava da questo punto di vista. Invece la zampata di Osimhen ha messo in discesa il match, anche grazie all’espulsione di Rincon. Da quel momento il Napoli non ha rischiato praticamente più nulla, limitandosi a gestire la partita e riuscendo a segnare anche la seconda rete con Elmas, sempre su rigore per fallo di mano di Vieira.