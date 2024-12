Udinese-Napoli, decisione assurda di Doveri: mai accaduto prima in Serie A

L’arbitro interrompe il gioco per un problema muscolare di Lovric, confermando i dubbi sulla sua designazione. L’ennesimo episodio che condiziona il campionato.

Un episodio senza precedenti ha caratterizzato il primo tempo di Udinese-Napoli. Al minuto 34 l’arbitro Doveri ha preso una decisione che conferma tutti i dubbi sollevati da napolipiu.com sulla sua designazione: il direttore di gara ha fermato un’azione in corso per un semplice problema muscolare di Lovric, contravvenendo al regolamento che prevede l’interruzione solo per traumi alla testa o ferite sanguinanti.

“L’arbitro ha fatto una cosa mai successa prima”, ha tuonato Umberto Chiariello ai microfoni di Radio CRC. “Non può fermare la gara per l’infortunio di Lovric. L’arbitro che ferma il gioco per consentire le cure a un muscolo della gamba non si è mai visto. Doveva aspettare che il pallone uscisse fuori”.

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi analizzando la designazione di Doveri, continuano gli episodi arbitrali che stanno condizionando in maniera anomala la classifica di Serie A. Questa decisione irregolare si aggiunge alla lunga lista di errori che hanno già alterato l’andamento del campionato.