Tuttosport: “Marianucci al bivio: Napoli apre al prestito, Toro e Cremonese in corsa”
Il futuro di Luca Marianucci potrebbe decidersi sul mercato di gennaio. Il difensore classe 2004, di proprietà del Napoli, è finito nel mirino di Torino e Cremonese, entrambe alla ricerca di un rinforzo al centro della difesa. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, la partita tra granata e grigiorossi non si gioca solo in campo, ma anche fuori, con il giovane centrale azzurro al centro delle attenzioni.
Marianucci, finora, ha collezionato appena 90 minuti con il Napoli. Un impiego ridotto che rischia di rallentarne la crescita, nonostante la grande fiducia del club. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna credono fortemente nelle sue qualità, tanto da aver investito complessivamente 10 milioni tra parte fissa e bonus per strapparlo all’Empoli. Proprio per questo motivo, spiega ancora Tuttosport, il Napoli valuta solo un’uscita in prestito secco, senza perdere il controllo su un profilo ritenuto strategico per il futuro.
La Cremonese segue la situazione da settimane. I rapporti con il club azzurro sono ottimi, come dimostra l’operazione Zerbin conclusa ad agosto, e il direttore sportivo Giacchetta ha già sondato il terreno. Tuttavia, in casa grigiorossa le cose stanno andando bene e non è scontato che Davide Nicola decida di intervenire sulle gerarchie difensive a gennaio. Squadra che vince, si cambia poco: un principio che potrebbe rallentare l’assalto, come sottolinea Nicolò Schira su Tuttosport.
Diverso il discorso in casa Torino. La difesa granata è la peggiore della Serie A per numeri, con 26 gol incassati in 14 giornate. Un dato allarmante che spinge il club di Urbano Cairo a muoversi con decisione. Marianucci era già stato seguito in estate e il suo nome resta cerchiato in rosso. Anche perché il canale tra Cairo e De Laurentiis è consolidato: negli ultimi anni non sono mancate operazioni importanti, da Milinković-Savić a Ngonge fino a Simeone.
Sul tavolo c’è anche l’aspetto tecnico. Gianluca Petrachi, grande estimatore del difensore livornese, potrebbe chiedere informazioni direttamente ad Antonio Conte, che ha avuto il coraggio di far esordire Marianucci titolare contro il Milan a San Siro. Un dettaglio non secondario, evidenziato ancora da Tuttosport, che rafforza la candidatura del Toro come possibile destinazione.
La volontà del giocatore sarà decisiva. Marianucci vuole giocare con continuità per non perdere la vetrina dell’Under 21, come auspicato anche dal ct Silvio Baldini. Torino e Cremonese rappresentano due opzioni credibili, ma il Napoli non ha fretta e valuterà con attenzione ogni scenario, affinché il prestito – se ci sarà – diventi davvero un passaggio utile per valorizzare un patrimonio su cui il club continua a puntare con convinzione. Lo scenario resta aperto, con gennaio pronto a sciogliere il nodo, come ribadisce Nicolò Schira su Tuttosport.