Tuazenbe inchiodato da Vlahovic, pagelle impietose

Il Napoli esce dalla Coppa Italia e perde 5-2 con la Fiorentina, vittoria schiacciante dei Viola nel giorno dell’esordio di Tuanzebe da titolare. Proprio il nuovo difensore del Napoli è stato bruciato da Vlahovic in occasione del primo gol della Fiorentina. Un movimento molto bello quello dell’attaccante serbo. Su quel gol c’è chi ha parlato anche di errore di Ospina, con Iezzo che ha confermato. In tanti, però, hanno visto l’agilità di Vlahovic lasciare sul posto Tuanzebe, che per la prima volta giocava da titolare dopo pochi giorni di allenamento. Spalletti ha difeso Tuanzebe al termine di Napoli-Fiorentina, dicendo che non è facile muoversi in una linea già collaudata.

Tuanzebe: le pagelle

I giornali hanno dato voti molto bassi a Tuanzebe, ecco quelli dei principali quotidiano sportivi.

Corriere dello Sport 4,5 : Bene nei movimenti e nei disimpegni in avvio, ma Vlahovic lo brucia nell’area piccola in velocità.

: Bene nei movimenti e nei disimpegni in avvio, ma Vlahovic lo brucia nell’area piccola in velocità. Gazzetta 4,5 : Resta inchiodato sulla torsione di Vlahovic – Vlahovic eh – e poi frana.

: Resta inchiodato sulla torsione di Vlahovic – Vlahovic eh – e poi frana. Tuttosport 5: Macchia il debutto da titolare facendosi abbindolare da Vlahovic.

Tuanzebe ritornerà in panchina per la sfida con il Bologna ed avrà il tempo di fare qualche allenamento in più con la squadra. In questo modo avrà anche la possibilità di approfondire il calcio italiano ed i movimenti difensivi, molto diversi da quelli della Premier League.