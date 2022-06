Tifosi napoletani razzisti, Zaccone tira in ballo Comune e Napoli calcio

L’articolo pubblicato da Il Giornale sui tifosi del Napoli accusati di razzismo sta facendo discutere. Ma secondo Maurizio Zaccone la protesta è radicata solo ed esclusivamente a livello locale, sulle bacheche dei singoli utenti, mentre non c’è una presa di posizione ufficiale da parte di istituzioni che potrebbero far sentire la propria voce. Le accuse di razzismo ai tifosi del Napoli sono assurde, senza un briciolo di fondamento, eppure nessuno ha preso posizione.

“Che le parole di questo Claudio De Carli sulla ricostruzione dell’accoglienza di Kalidou Koulibaly a Napoli (“schivato per strada, la scimmia”) siano vergognose e indegne, oltre che spudoratamente false, è pacifico.

Il problema è quando l’indignazione resta confinata a casa nostra. Sulle nostre bacheche. Le stesse testate locali che quotidianamente passano in rassegna le notizie sportive dei quotidiani nazionali avevano riportato l’articolo senza soffermarcisi proprio sulle penose parole” scrive Zaccone.

Poi aggiunge: “Poi si è mosso qualcosa, ma sempre dalle nostre parti. Nessuna testata nazionale ha denunciato la cosa. Nessuna dichiarazione (ancora) dal Comune di Napoli e dalla SSC Napoli. Nessuna scusa da Il Giornale e dal Direttore Augusto Minzolini Si cerca sempre di far passare in cavalleria le “peggio cose”, per adeguarmi al linguaggio improbabile del mirabile estensore dell’articolo. Ieri era Domenica, comprendo. Ma oggi è lunedì. Noi il faro l’abbiamo acceso: tocca ad altri far sentire la propria voce“.