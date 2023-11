Centinaia di tifosi del Boca Juniors sono stati a Napoli nel weekend del terzo anniversario della morte di Maradona, omaggiandone i luoghi simbolo.

NAPOLI – In occasione del terzo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, lo scorso weekend Napoli è stata letteralmente invasa da centinaia di tifosi del Boca Juniors, in una sorta di pellegrinaggio laico.

Gli argentini hanno reso omaggio ai luoghi simbolo di Maradona in città: dallo stadio a lui dedicato, ai Quartieri Spagnoli con l’iconico murale dipinto nei giorni dello scudetto del 1987.

Sui social hanno fatto il giro del web tanti video che documentano il calore dei fan del Boca, unitisi ai tifosi del Napoli per intonare cori in onore del Pibe de Oro. Un clima festoso a conferma del legame indissolubile tra Diego e la città partenopea.

Un’ondata di passione argentina per celebrare uno dei più grandi di tutti i tempi, tre anni dopo la sua prematura scomparsa che ancora brucia nei cuori di chi, come i tifosi del Boca Juniors, lo hanno sempre portato in trionfo.