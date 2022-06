REPUBBLICA – Stadio Maradona servono 2 milioni, il Comune esige gli arretrati da De Laurentiis

Lo stadio Diego Armando Maradona ha bisogno di interventi di manutenzione, la commissione Sport e pari opportunità del Comune ha quantizzato in 2 milioni di euro gli interventi di manutenzione all’impianto di Fuorigrotta. Un bel problema perché al momento non ci sono finanziamenti per intervenire. Secondo quanto scrive Repubblica il presidente “Esposito ha sottolineato al proposito la necessità di esigere i crediti (3,5 milioni di euro) nei confronti del club per il canone”.

La vicenda dello stadio Maradona è venuta alla ribalta già la settimana scorsa, quando a De Laurentiis sono stati chiesti gli arretrati per il fitto dello stadio. Il Napoli non è proprietario del proprio impianto e quindi deve pagare un affitto al Comune. Ma la società ha dei canoni non arretrati e De Laurentiis ha chiesto uno sconto al Comune. Ora la necessità dei 2 milioni di euro per la manutenzione dello stadio Maradona, la situazione si fa ancora più complessa. Difficilmente il patron azzurro cederà alle richieste dell’Ente guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, che pure è stato sostenuto molto da De Laurentiis. Ma quando si parla di vil moneta, allora cominciano ad entrare altre logiche in campo, oltre alle amicizie e alle cortesie. Resta l’esigenza di intervento al Maradona, da fare in questi mesi estivi in cui non si gioca.