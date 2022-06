REPUBBLICA – Koulibaly sceglie Barcellona, non è una questione di vil moneta

Il Napoli si dovrà rassegnare a perdere alcuni big della propria rosa. La politica del tagli degli ingaggi di Aurelio De Laurentiis comincia a far sentire i propri effetti, perché certi rinnovi non si riescono a chiudere, certi acquisti sono inavvicinabili a causa dell’ingaggio. Si è parlato ad esempio di Rodrigo De Paul giocatore che sfiora i 4 milioni di euro di ingaggio all’Atletico Madrid, quindi è impossibile che possa arrivare in azzurro al posto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è uno di quello con le valigie pronte. Ma c’è anche Koulibaly che è tentato dal Barcellona, un club che sta risolvendo i propri problemi economici ed è pronto a tornare alla grande sul mercato per rinforzare la squadra di Xavi.

Napoli o Barcellona: Koulibaly ha fatto la scelta

Il difensore senegalese prima di partire per le vacanze ha fatto sapere che voleva una soluzione rapida al suo futuro. Koulibaly sa perfettamente che il Barcellona è più che interessato alle sue prestazioni e secondo Repubblica oramai la decisione sembra presa.