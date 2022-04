Spalletti quella frecciata ai suoi giocatori che in pochi hanno notato

Luciano Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma non risparmia una frecciatina ai suoi calciatori:

“C’è qualcosa che più di tutte le altre mi ha dato fastidio, ovvero queste partite casalinghe in cui potevamo saltare addosso alla classifica invece ci è successo di avere difficoltà. Una cosa che mi ha dato da pensare di più. Però poi quando sembra che sia diventato molto difficile tutto c’è sempre il futuro che è aperto, la possibilità di andare a organizzare qualcosa per il futuro e si vanno a rigiocare queste opportunità.

“Non abbiamo mai gestito niente. Per infondere questa suggestione nella squadra non abbiamo mai gestito andando a guardare in faccia chiunque per provare a vincere contro chiunque. Così da creare la forza mentale per provare a vincere. Con questo atteggiamento ne abbiamo persa anche qualcuna. Voglio vedere quanta forza abbiamo, bisogna essere pronti per sfidare qualsiasi difficoltà. Ci sono momenti della stagione per quello che succede in generale, per quello che può crearti l’avversario che perdi di vista alcune qualità che hai ma le devi ritrovare senza snaturarti. Si rimane lì e si cerca di organizzare la nostra forza”.

Il tecnico prova a fare leva sull’orgoglio dei suoi calciatori per l’importantissima sfida di lunedì al Maradona.