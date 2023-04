Spalletti e la ‘curiosa’ richiesta ai giornalisti durante la rifinitura

La curiosa richiesta dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha regalato un momento di ‘spensieratezza’ e ironia prima dell’ostica sfida di Champions con il Milan.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha divertito i giornalisti presenti durante l’allenamento di rifinitura in vista dell’ostica sfida di domani con il Milan, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera alle ore 21 allo stadio San Siro. Durante il ‘classico’ quarto d’ora aperto alla stampa come di consueto alla vigilia di ogni singola sfida, Spalletti ha scherzato con i giornalisti presenti chiedendo loro di alzare la voce per farsi sentire: “Buongiorno? Non vi ho sentiti”.

Un momento che ha sollevato non poche risa da parte dei presenti e a cui è seguita prontamente la replica di Spalletti che con sorriso soddisfatto ha poi aggiunto: “Bene, ora sì”, prima di continuare con le indicazioni ai suoi calciatori per la partita di Champions League contro i rossoneri. L’allenamento è stato guidato dal tecnico partenopeo in un’atmosfera completamente rilassata e distensiva dove il mister ha dimostrato ancora una volta la sua non preoccupazione per la sfida di domani, ma il suo buon umore e la sua ironia.