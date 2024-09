Sky, Ugolini: “Juve-Napoli? Ho una sensazione su Conte”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato del prossimo big match tra Juventus e Napoli, analizzando l’influenza di Conte sulla squadra azzurra e il ruolo di Anguissa.

In un’intervista a Radio Napoli Centrale, il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, ha condiviso la sua visione sul momento del Napoli e sulla sfida imminente contro la Juventus. Ugolini si è concentrato in particolare su Antonio Conte, la sua gestione della squadra e l’approccio alla partita.

“Cagliari-Napoli mi ha dato un’impressione migliore rispetto a Verona-Napoli,” ha dichiarato Ugolini. “La squadra ha mostrato una grande capacità di soffrire, un segnale importante per un gruppo che sta crescendo. Conte, in campo, sembra quasi avere un joystick, guidando i suoi giocatori in ogni movimento. È un allenatore molto coinvolto, sa toccare le corde giuste, ed è sempre diretto e incisivo.”

Sul centrocampo e la competizione interna, Ugolini ha aggiunto: “Anguissa è un leader naturale, ma ha bisogno di un punto di riferimento forte nell’allenatore. Non penso che soffrirà la concorrenza con McTominay, credo piuttosto che Conte saprà gestire al meglio l’alternanza tra i due.”

Ugolini ha poi espresso la sua sensazione in vista del big match contro la Juventus: “Conte sente molto questa partita. Per lui, tornare allo Stadium ha un significato speciale per i suoi trascorsi con la Juventus. Sono sicuro che farà tutto il possibile per trasmettere questa carica ai suoi giocatori. Sarà il primo vero test per il Napoli sotto la sua guida, e Conte saprà come preparare al meglio la squadra.”