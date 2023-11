Sky, Marchetti: “Ho una notizia su Mazzarri. O dentro o fuori”

Luca Marchetti di Sky Sport condivide le sue opinioni sul ritorno di Walter Mazzarri al Napoli e sulle sfide imminenti che il club dovrà affrontare.

Notizie calcio Napoli – Luca Marchetti di Sky Sport ha condiviso le sue riflessioni sul ritorno di Walter Mazzarri alla guida del Napoli, sottolineando la curiosità e le aspettative che circondano questa nuova fase del club.

“C’è un’enorme curiosità per conoscere il nuovo Napoli del nuovo Mazzarri con il 433,” ha dichiarato Marchetti. “Il suo ritorno non ha entusiasmato la piazza, ma Mazzarri a Napoli ha fatto grandi cose. In un altro momento, con giocatori diversi, con un sistema di gioco diverso, vero. Ma pur sempre grandi.”

Marchetti ha poi evidenziato la determinazione di Mazzarri nel voler dimostrare la sua capacità di essere ancora un allenatore determinante, anche evolvendo e cambiando i suoi principi di gioco. Questa è la speranza dei tifosi napoletani e, soprattutto, di Aurelio De Laurentiis.

Parlando della situazione precedente con Rudi Garcia, Marchetti ha riconosciuto che non ha funzionato come sperato, aggiungendo che “non può essere soltanto responsabilità di un singolo.” Ora, la responsabilità della ricostruzione o del mantenimento del club è affidata a Mazzarri.

Il calendario del Napoli si presenta impegnativo, con partite contro Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga per la qualificazione agli ottavi di Champions. “E’ come se fosse già arrivato il momento del dentro o fuori nonostante non siamo neanche a Natale,” ha osservato Marchetti, sottolineando la pressione e le aspettative che gravano sul club in questo momento cruciale.

In conclusione, le parole di Marchetti riflettono un momento di svolta per il Napoli, con Mazzarri al centro di un progetto che mira a riconquistare il successo e l’entusiasmo tra i tifosi.