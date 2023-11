Pistocchi: “Se il Napoli prendesse un’imbarcata, immaginate quanto sarebbero forti le polemiche?”

Il giornalista Maurizio Pistocchi si è soffermato sul ritorno di Mazzarri e sull’imminente sfida tra Atalanta e Napoli.

Il noto opinionista sportivo Maurizio Pistocchi ha recentemente espresso le sue opinioni riguardo all’importanza cruciale della sfida tra Atalanta e Napoli, definendola una partita dal valore enorme per entrambe le squadre, specialmente per il nuovo allenatore azzurro, Walter Mazzarri.

Durante l’intervista a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, Pistocchi ha sottolineato il peso della partita per il Napoli, poiché si troverà ad affrontare una squadra storica e un’avversaria diretta per la qualificazione in Champions League, con una condizione fisica invidiabile.

“Quanto varrà per gli azzurri la sfida contro l’Atalanta? Questa partita, per il Napoli, vale 10, perché gioca contro una rivale storica, un’avversaria per la Champions e che fisicamente sta molto bene. E’ una partita che diventa già decisiva. Qualcuno pensa che non si possa dire che lo sia per Mazzarri, ma lo è: se il Napoli prendesse un’imbarcata, immaginate quanto sarebbero forti le polemiche?”.

“Mazzarri subentra in una situazione difficilissima, ma sono moderatamente ottimista. Fosse dipeso da me, comunque, avrei fatto altre scelte e con tempi differenti. Cosa mi aspetto da Walter? Che sappia riportare il Napoli ad essere la squadra di prima”.

“Il neo allenatore, secondo me, ha lavorato tanto sulla fase difensiva, in questi giorni. In questo momento, il Napoli ha una media di gol subiti molto superiore a quella degli anni scorsi”.