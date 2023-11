Jesper Lindstrom ha lo Stesso Infortunio di Meret

Jesper Lindstrom del Napoli affronta un infortunio simile a quello di Alex Meret. Scopri i possibili tempi di recupero del calciatore danese.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli si trova ad affrontare un’altra sfida in termini di infortuni, con Jesper Lindstrom che ha subito un infortunio simile a quello di Alex Meret. Il calciatore danese, dopo essersi infortunato durante il servizio con la nazionale danese, dovrà ora affrontare un periodo di recupero.

Gli esami strumentali hanno rivelato che Lindstrom ha subito una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Questo infortunio è lo stesso che ha colpito Alex Meret prima della partita contro l’Empoli, un evento che ha impedito al portiere di tornare a disposizione dell’allenatore Walter Mazzarri.

Di conseguenza, il talento danese sarà costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per almeno due settimane. Questo periodo di assenza rappresenta un colpo per il Napoli, che si affida molto alle prestazioni di Lindstrom.

La squadra, sotto la guida di Mazzarri, dovrà ora valutare le opzioni per colmare l’assenza di Lindstrom, considerando l’importanza del giocatore nel contesto della squadra. Il Napoli, già alle prese con la gestione degli infortuni di altri giocatori chiave, dovrà mostrare resilienza e adattabilità per mantenere le proprie ambizioni in Serie A e nelle competizioni europee.

I tifosi e la dirigenza del club sperano in un recupero rapido e completo per Lindstrom, affinché possa tornare a contribuire alla causa del Napoli nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, la squadra dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare le prossime sfide.