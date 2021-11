Sassuolo-Napoli: buone notizie per Spalletti, ha un’arma in più

Matteo Politano è risultato negativo al Covid 19 e dopo gli accertamenti ritornerà in gruppo, per Sassuolo-Napoli può essere convocato. L’attaccante azzurro ha saltato le ultime partite a causa del Coronavirus, ma ora è pronto ad aggregarsi di nuovo al gruppo. Ecco quanto fa sapere il Napoli in un comunicato ufficiale: “Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo“.

Difficilmente Politano giocherà titolare la sfida Sassuolo-Napoli, ma averlo recuperato è sicuramente un’ottima notizia per Spalletti. L’allenatore deve fare a meno di tanti calciatori come: Anguissa, Osimhen, Ounas e Zanoli. Il recupero di Politano può essere un’arma in più per Spalletti che potrà lanciare l’attaccante a gara in corso, com’è accaduto con Demme in Napoli-Lazio.