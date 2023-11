Da Salerno: “Il Napoli ricorre all’aiutino dell’arbitro per batterci”.

Critiche arbitrali del portale Tuttosalernitana dopo la sconfitta con il Napoli: “Aiutati sul primo gol, gestione a senso unico”.

Notizie calcio Napoli – Non si placano le polemiche in casa Salernitana dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli nel derby campano. Sulla gestione arbitrale della gara si è scatenato in particolare il portale granata Tuttosalernitana, che punta il dito contro la direzione di gara.

“Serve l’aiutino al Napoli per sbloccare il derby. Non vedere quella posizione irregolare con l’assistente a un metro lascia davvero senza parole” l’attacco del sito granata, riferendosi al gol del momentaneo 1-0 di Raspadori.

Inoltre, secondo Tuttosalernitana ci sarebbe stata una gestione dei cartellini a senso unico, con Di Lorenzo graziato. Insomma, accuse pesanti quelle mosse dal portale vicino alla Salernitana, che recrimina per l’operato dell’arbitro.

Pronta la replica dei tifosi del Napoli, che ricordano come in realtà la rete di Raspadori sia stata convalidata correttamente. L’azione era infatti scattata da una posizione di fuorigioco iniziale, ma successivamente la Salernitana aveva ripreso palla azzerando la posizione irregolare.

Inoltre, secondo i supporter azzurri, anche il presunto fallo di Di Lorenzo era in realtà un contatto di gioco, mentre l’arbitraggio è stato equilibrato. Insomma, le critiche del portale granata sono state rispedite al mittente dai napoletani.

Ora si attende la replica delle televisioni campane, storicamente attente agli episodi arbitrali contro il Napoli. Riusciranno a riconoscere non c’è stato l’errore sul gol di Raspadori?

