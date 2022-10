Sacchi: “Napoli spettacolare, come il mio Milan”

Arrigo Sacchi parla del Napoli e lo paragona l’Ajax di Michels, il Barça di Guardiola ed al suo Milan.

L’ex allenatore a Il Mattino dice: “Questo Napoli è uno spettacolo ed è una squadra a un passo dalla leggenda: è sulla scia delle grandi del passato, dell’Ajax di Michels, del Barcellona di Guardiola e del mio Milan degli imbattibili. Non mi stanco mai di vederlo giocare“.

Poi sempre dalle colonne del quotidiano napoletano aggiunge: “Il Napoli può sognare in campionato? Direi di sì. Ho visto la gara col Sassuolo: anche Osimhen è profondamente diverso rispetto, anche lui è cresciuto nel gioco di questa stagione. Per avere successo ci vogliono tre cose che il Napoli ha tutte: motivazione, spirito di squadre e per l’appunto il gioco. Per me sono gli ingredienti per arrivare al traguardo finale“.

Si parla anche di Champions League, alla vigilia di Liverpool-Napoli, Sacchi conclude: “Non sono un veggente, guardo il calcio. E se continua in questa maniera la semifinale è il traguardo minimo. Il Napoli di adesso è uno spettacolo di bellezza e impegno: tutti cercano di dare il meglio, è una squadra sinergica, dove c’è comunicazione. Siamo all’interiorizzazione, ovvero tutti hanno assimilato quello che dice Spalletti“.