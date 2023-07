Ritiro Hamsik: il Napoli gli dedica un’amichevole emozionante a Castel di Sangro

Il Napoli sta prendendo in considerazione l’idea di organizzare un’amichevole per celebrare il ritiro di Marek Hamsik.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Durante il ritiro estivo a Castel di Sangro, una delle partite amichevoli potrebbe essere dedicata alla celebrazione della carriera del leggendario Marek Hamsik, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Nell’estate del 2007, Hamsik fece il suo approdo al Napoli, all’epoca guidato dall’allenatore Edy Reja. Il trasferimento fu un colpo di mercato ben pianificato, che segnò l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del club partenopeo. Da quel momento in poi, Hamsik divenne un pilastro fondamentale nella squadra, dimostrandosi uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano.

Hamsik è rimasto legato al Napoli nonostante abbia lasciato il club, tornando spesso in città dove ha veri amici e possiede una casa a Castel Volturno, a pochi passi dal centro sportivo che è stato per lui un simbolo. Inoltre, ha un rapporto speciale con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale sta valutando l’opportunità di organizzare questa speciale partita di addio durante il ritiro estivo che si svolgerà a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto.

Il Napoli desidera che Hamsik indossi la maglia numero 17 in questa partita informale, che rispecchi il suo carattere senza eccessive pubblicità o sfarzo. Sarà un momento di abbraccio familiare per ricordare i bei momenti vissuti insieme e per salutarsi con affetto. Il Corriere dello Sport descrive così il momento: “Un abbraccio in famiglia, per ricordarsi di essere stati felici”.

Hamsik ha annunciato il suo ritiro all’inizio di giugno, dichiarando: “Mi ritiro, il Trabzonspor sarà l’ultima squadra in cui giocherò. È stata una decisione difficile, ma presa insieme alla mia famiglia. Voglio ringraziare tutte le squadre in cui ho giocato per avermi dato questa opportunità. Ringrazio tutti per questo viaggio, ho realizzato il mio sogno. Ora mi godo questi ultimi momenti, le ultime partite. Potrei non piangere, ma sono molto felice e orgoglioso”.

Con questa speciale amichevole, il Napoli intende rendere omaggio a uno dei suoi più grandi campioni e permettere a Hamsik di concludere la sua carriera calcistica in modo memorabile e commovente.