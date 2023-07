Sondaggio dell’Al-Nassr per Mario Rui: il consiglio arriva da Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla squadra araba il nome di Mario Rui come possibile compagno di squadra.

Sirene di mercato dall’Arabia Saudita per Mario Rui. Il club arabo dell’Al-Nassr sarebbe interessato a Mario Rui, terzino portoghese attualmente in forza al Napoli. La notizia è stata riportata da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito web.

Nonostante Mario Rui si trovi bene a Napoli e abbia un contratto in vigore fino al 30 giugno 2025, i richiami del mercato non possono essere ignorati. Recentemente, l’Al-Nassr avrebbe effettuato un sondaggio riguardo al giocatore, che ricopre il ruolo di esterno sinistro. È interessante notare che il ‘consiglio’ di prendere Mario Rui sarebbe arrivato direttamente da Cristiano Ronaldo, compagno di squadra di Rui nella Nazionale portoghese, che avrebbe espresso il desiderio di averlo al suo fianco anche nella squadra araba.

“Mario Rui sta bene a Napoli, ha un contratto fino al 30 giugno 2025, ma le sirene di mercato non vanno trascurate. Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio dell’Al-Nassr per l’esterno sinistro portoghese. Cristiano Ronaldo ha un grande rapporto con il suo compagno in Nazionale e non gli dispiacerebbe averlo come compagno di squadra in Arabia. Oggi c’è stato un sondaggio di alcuni intermediari, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi”.

È importante ricordare che l’Al-Nassr annovera tra le sue fila anche David Ospina, ex portiere del Napoli fino al 2022. La situazione resta aperta, e siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito a questa possibile trattativa.