Pagelle Napoli-Atalanta: “Voti altissimi, chi non capisce di calcio mi contesterà”

Napoli-Atalanta, arrivano le pagelle di Paolo Del Genio che esalta la prestazione della squadra di Spalletti, nonostante la sconfitta. Il giornalista ai microfoni di Tele A ha fatto il punto sul Napoli che ha perso con l’Atalanta, nonostante abbia giocato un’ottima partita, con tante assenze, a cui si è aggiunto pure l’infortunio di Lobotka durante il match. Inoltre il primo gol dei bergamaschi è viziato da un tocco di mano di Zapata.

Sulle pagelle di Napoli-Atalanta, arriva il commento di Del Genio: “Chi non capisce nulla di calcio sicuramente contesterà i miei voti. Il Napoli ha perso, ma la prestazione va esaminata comunque correttamente. Ecco perché i mie voti non sono bassi“.

Pagelle Napoli-Atalanta

Il giornalista comincia con Ospina a cui dà “sei, poteva fare di più sul terzo gol incassato” il portiere ha sfiorato il pallone, ma non è riuscito a deviarlo in maniera decisiva. “Sono sufficienti le prestazioni di Juan Jesus e Rrahmani, che hanno sofferto la fisicità dei giocatori dell’Atalanta“. Arriva un “sette per Di Lorenzo che è strepitoso come sempre“. Ma nelle pagelle di Del Genio su Napoli-Atalanta c’è anche un “sette a Malcuit, che ha fatto benissimo. È stato la sorpresa della serata“.

Voti alti anche per Zielinski a cui va dato “sette e mezzo, ha giocato un’ottima gara e chi lo ha criticato gli deve chiedere scusa“. Stesso voto anche per Mertens che è stato “decisivo ancora una volta“. Buonissima prova anche di Mario Rui che “merita sette in pagella, ha annullato Zappacosta, tanto che Gasperini ha dovuto toglierlo dal campo“. Per Lobotka arriva un “sette, prima gli aveva messo mezzo voto in meno, ma forse ero solo nervoso. Anche lui ha giocato un’ottima partita fino a quando è stato in campo“. Voto alto anche per Luciano Spalletti che “merita sette, non poteva fare di più“.