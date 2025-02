Paganini: “Napoli ancora da Scudetto, ma servono 4 rinforzi per il futuro”

Il giornalista Rai Paolo Paganini, intervenuto su Stile TV nella trasmissione “Salite sulla giostra”, ha analizzato il mercato del Napoli e le prospettive future della squadra di Antonio Conte.

“Il Napoli ha fatto un grande mercato estivo, ma dopo la plusvalenza di Kvaratskhelia mi sarei aspettato un intervento più incisivo a gennaio. Tutti si aspettavano un rinforzo in difesa, ma il mercato invernale non è stato all’altezza della situazione”.

Paganini ha poi citato Elmas, ora al Lipsia: “L’ho visto in Bologna-Torino e mi sono chiesto: ma non sarebbe stato utile al Napoli? Ha vinto lo Scudetto e può giocare in più ruoli. Perché non è stato ripreso?”

Infine, un’analisi sulle ambizioni azzurre:

“Il Napoli ha una grande forza economica e un allenatore vincente. Doveva fare di più a gennaio. Nonostante alcune lacune, con la carica e la compattezza trasmessa da Conte, è ancora una pretendente per lo Scudetto. Ma per essere protagonista in campionato e Champions servono almeno quattro rinforzi importanti: un difensore centrale, un esterno, un centrocampista per aumentare le rotazioni e un vice Lukaku di livello”.