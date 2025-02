Iachini: “Raspadori va tenuto vicino alla porta, sa essere minaccioso”

Giuseppe Iachini, ex allenatore di Giacomo Raspadori ai tempi del Sassuolo, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il ruolo dell’attaccante e il momento del Napoli:

“Raspadori ha caratteristiche precise, va tenuto vicino alla porta perché sa essere minaccioso in area di rigore. Bravo Conte a cambiare modulo per valorizzare i giocatori senza snaturarli.”

Sulla recente sfida contro la Lazio, ha aggiunto:

“Il pareggio ha comunque mosso la classifica. A volte non si possono conquistare i tre punti, ma l’importante è non perdere. Gli ostacoli ci sono per tutti”.