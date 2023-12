Padovan non ha dubbi: “Napoli-Inter? ecco come finirà”

Secondo Giancarlo Padovan il Napoli batterà l’Inter nel big match di domenica: “Gli azzurri hanno ritrovato gioco e motivazioni con Mazzarri”.

Il giornalista Giancarlo Padovan si è sbilanciato con un pronostico piuttosto netto in vista del big match Napoli-Inter di domenica sera. Intervenuto a TMW Radio, Padovan è convinto che al Maradona arriveranno i 3 punti per gli azzurri: “Contro l’Inter il Napoli sarà ritrovato e determinato grazie al lavoro di Mazzarri, può vincere e giocherà una grande gara“.

Secondo Padovan la buona prestazione fornita al Bernabeu contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta, è la conferma che la cura Mazzarri ha rigenerato il Napoli. Che ora può puntare ai 3 punti anche contro la capolista Inter per rilanciarsi definitivamente.

Sulla questione di Victor Osimhen come titolare contro l’Inter, Padovan ha espresso alcune riserve sulla condizione fisica del giocatore: “Non so se possa giocare ancora due tempi, vanno valutate le sue condizioni.” Inoltre, ha elogiato Giovanni Simeone, sostenendo che meriti di giocare titolare e che “è un ottimo attaccante, molto ubbidiente e lavora per il bene della squadra.”