Frecciatina social di Osimhen a Rudi Garcia, spunta un il like del nigeriano ad un post che esalta la mentalità combattiva di Mazzarri.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si prepara a tornare titolare contro il Real Madrid dopo un recupero dall’infortunio. Il suo like ad un post sui social media è stato visto come una frecciata all’ex allenatore Rudi Garcia.

Il Ritorno di Osimhen e il Messaggio Social a Garcia



Il ritorno in campo di Osimhen nel match contro l’Atalanta ha mostrato l’importanza dell’attaccante per la strategia offensiva di Walter Mazzarri. L’attaccante nigeriano ha giocato circa trenta minuti, regalando fin da subito spunti importanti, regalando anche l’assist alla rete decisiva di Elmas.

Nel frattempo non si placa la polemica per il suo like polemico su Instagram. Il “mi piace” ad un post che esalta la mentalità battagliera è stato letto da molti come una stoccata all’ex allenatore Rudi Garcia. Un messaggio che ha creato dibattito tra i tifosi.

Il Futuro di Osimhen al Napoli e la Preparazione per il Real Madrid

Con il match contro il Real Madrid all’orizzonte, Osimhen si sta preparando a essere una figura chiave per il Napoli. La sua presenza in campo è vista come vitale per le ambizioni della squadra in Champions League. Il suo recupero rappresenta una notevole spinta morale per la squadra partenopea.

Inoltre, Osimhen sembra aver messo da parte le tensioni precedenti con il club, come dimostra il ritorno delle maglie azzurre nella sua bacheca Instagram, segno di un rinnovato spirito di squadra e di un impegno verso il Napoli.