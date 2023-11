La verità sulle condizioni di Mathias Olivera dopo l’infortunio contro l’Atalanta: ritorno e campo e i possibili sostituti nelle idee del Napoli.

Infortunio Mathias Olivera. Il fine settimana appena trascorso ha visto il Napoli e il suo esterno, Mathias Olivera, attraversare momenti di ansia e preoccupazione. Tutto è iniziato durante la trasferta di Bergamo, dove Olivera ha subito un infortunio che inizialmente sembrava preoccupante.

Le immagini del giocatore in lacrime sul campo hanno suscitato timori sia tra i tifosi che all’interno del club. Tuttavia, gli esami clinici e strumentali effettuati a Villa Stuart hanno portato buone notizie: la lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro di Olivera è di secondo grado, un infortunio serio ma non catastrofico come temuto.

L’infortunio di Mathias Olivera e l’esito degli esami

Il responso medico ha escluso la necessità di un intervento chirurgico, prevedendo un periodo di stop di circa 6-8 settimane. Questo significa che Olivera mancherà per importanti incontri contro squadre come Real Madrid, Inter, Juventus.

Ci sono buone speranze che Olivera possa tornare in campo per la Supercoppa italiana a gennaio 2024. Nonostante l’assenza per il resto dell’anno solare, la stagione di Olivera non è compromessa.

La Situazione dei Terzini del Napoli e le Soluzioni

L’infortunio di Olivera, unito a quello di Mario Rui, ha lasciato il Napoli in una situazione difficile per quanto riguarda la posizione di terzino sinistro. Il club ha deciso di non tornare sul mercato per cercare sostituti, nonostante avesse valutato alcuni giocatori svincolati.

Di conseguenza, l’allenatore Walter Mazzarri dovrà affidarsi a soluzioni interne. Juan Jesus e Zanoli sono emersi come le principali alternative per coprire il ruolo, con Jesus che offre esperienza e solidità difensiva, mentre Zanoli potrebbe essere adattato sulla fascia sinistra.

Terza ipotesi: Natan, un ritorno alle origini considerando che ha cominciato la sua carriera proprio da terzino sinistro, salvo poi diventare un marcatore centrale. Lui ha corsa, più passo e gamba rispetto a Juan Jesus, ma al centro va e non conviene mai squilibrare troppi meccanismi funzionanti insieme.

Napoli Pronto a Fronteggiare la Sfida

Nonostante l’infortunio di Olivera abbia creato preoccupazione, il Napoli si mostra pronto a superare questa sfida. Con soluzioni interne e una strategia chiara, la squadra si prepara ad affrontare le prossime partite con determinazione, dimostrando la propria resilienza e adattabilità.