Ansia Osimhen, la telefonata con il dottor Canonico: le prime sensazioni sull’infortunio

Il bomber nigeriano, Victor Osimhen, sta rientrando a Napoli e si sottoporrà a nuovi esami per valutare le condizioni fisiche.

In casa Napoli, cresce l’apprensione per le condizioni di Victor Osimhen. Dopo aver lasciato il ritiro della Nigeria a causa di un infortunio durante la gara amichevole contro l’Arabia Saudita, l’attaccante nigeriano ha avuto un colloquio telefonico con il dottor Raffaele Canonico, responsabile medico della SSC Napoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il giocatore si è mostrato abbastanza sereno parlando dei piccoli dolori che avverte. Nonostante ciò, il Napoli è costantemente informato sulla situazione del proprio atleta e ha deciso di far rientrare Osimhen a Napoli per sottoporlo a esami approfonditi al fine di valutare la reale entità del suo infortunio.

“Sperando che le sensazioni di Osimhen siano quelle giuste, oggi il responsabile dello staff medico della SSC Napoli lo sottoporrà a una serie di test per scongiurare complicazioni”, riporta Il Mattino, il popolare quotidiano campano.

Il club azzurro è in attesa dei risultati degli esami per comprendere appieno la situazione fisica del proprio giocatore e pianificare le necessarie misure per il suo recupero.