Osimhen cambia il Napoli: duello con Mertens, ecco il modulo alternativo

L’arrivo di Victor Osimhen al Napoli ha portato una punta centrale in competizione con Dries Mertens, ecco le varianti tattiche.

Un possibile cambio di modulo per il Napoli è possibile, se non in ogni partita almeno in alcune. Il ritiro non è ancora cominciato, diventerà operativa a cominciare da domenica, poi il trasferimento lunedì a Castel di Sangro. Però Gattuso sta studiando qualche variante tattica. Ora ha un attaccante come Victor Osimhen, punta centrale che all’occorrenza sa giocare sull’esterno, ma, come ricorda Corriere dello Sport nel suo focus oggi in edicola, sarebbe uno spreco non farlo giocare al centro dell’attacco.

Così ci sono due varianti tattiche Gattuso potrebbe prendere in esame per puntare sia su Osimhen che su Mertens. La prima prevede il belga esterno sinistro o destro, con Lorenzo Insigne dall’altro lato. Una soluzione che potrebbe andare bene, anche se Mertens oramai non si vede più sulla fascia. Altro modulo preso in considerazione da Gattuso è il 4-2-3-1 con Mertens al centro ma sposato dietro la punta e Insigne a sinistra.

Ovviamente nel focus di Corriere dello Sport si prendono in considerazione gli uomini che attualmente ha il Napoli a sua disposizione. Ma sulla fascia destro gli azzurri stanno comprando un esterno come Cengiz Under e non si esclude anche il possibile arrivo di Boga dal Sassuolo. Sul fronte cessioni, invece, il club di De Laurentiis ne sta piazzando tre per poi buttarsi di nuovo sul mercato in entrata.